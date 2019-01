Brighton schorst drie fans voor het leven

Video Valencia na twee goals in blessure­tijd naar halve finale Copa del Rey

9:10 Valencia heeft gisteravond op spectaculaire wijze de halve finales van de Copa del Rey bereikt. De nummer zeven van Spaanse competitie schakelde nummer zes Getafe uit. Valencia zegevierde in de return met 3-1 dankzij twee treffers in de extra tijd. Dat was na de uitnederlaag van 1-0 voldoende voor een plaats in de halve finales.