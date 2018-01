'Britse clubeigenaren kunnen toch gokken op voetbalduels'

De zaak kwam aan het rollen omdat de FA de aanklacht tegen Bournemouth-eigenaar Maxim Demin moest laten vallen. Hij zit niet in de directie of management en ook niet in het bestuur. Hij zou 611 weddenschappen hebben geplaatst. In de Premier League zijn er meerdere eigenaren die zich niet met de dagelijkse gang van zaken bemoeien. Er is echter geen aanleiding om te denken dat zij op voetbalwedstrijden gokken.