Britse zakenman Ratcliffe heeft ruim 5 miljard euro over voor Chelsea, Amerikaan Pagliuca haakt af

,,Dit is een Brits bod op een Britse club”, zegt Ineos in een verklaring. ,,We zijn van mening dat Londen een club moet hebben die het aanzien van de stad weerspiegelt. Net zoals dat het geval is bij Real Madrid, FC Barcelona en Bayern München. We willen dat Chelsea die club in Londen wordt. We doen deze investering als fans van deze prachtige sport en niet als een manier om winst te maken. Dat doen we met onze kernactiviteiten en niet met voetbal.”