Buenos Aires en Napels treuren na dood Maradona

Koeman bij Barcelona lang zonder Sergi Roberto en Piqué

22 november Ronald Koeman moet het bij FC Barcelona twee maanden zonder Sergi Roberto stellen. Vermoedelijk staat verdediger Gerard Piqué ook lang aan de kant. Medisch onderzoek wees uit dat Piqué schade heeft opgelopen aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. Het is nog onduidelijk hoe lang hij is uitgeschakeld, maar Spaanse media hebben het over enkele maanden.