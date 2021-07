Buffon (43) houdt doel schoon tijdens rentree bij Parma

Gianluigi Buffon heeft woensdag zijn rentree gemaakt bij Parma, waar hij zijn lange voetbalcarrière in 1995 begon. De 43-jarige routinier keepte in het oefenduel met VfL Bochum de eerste helft en hield zijn doel schoon. De Italianen, uitkomend in de Serie B, verloren uiteindelijk met 0-1 door een treffer van de Ghanees Raman Chibsah.