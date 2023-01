‘Buitenlands’ Real Madrid in enerverend duel onderuit bij Villarreal, Barça ruikt zijn kans

Met video'sReal Madrid is 2023 begonnen met de tweede nederlaag van het seizoen in La Liga. Zonder Spaanse spelers in de basiself, een unicum in de geschiedenis van de grootmacht uit de hoofdstad, leed de landskampioen een terechte 2-1 nederlaag op het veld van Villarreal, waar de toeschouwers een heerlijke wedstrijd kregen voorgeschoteld.

Vlak voor het eerste fluitsignaal had Real Madrid geleerd dat het over een kleine twee weken opnieuw verwacht wordt in het vernieuwde Estadio de la Cerámica. De loting voor de laatste 16 van de Copa del Rey verbond de landskampioen aan Villarreal, de ploeg waaraan ‘de Koninklijke’ vaker dan niet de handen vol heeft. Maar om te beginnen moest er vanmiddag in La Liga worden gewonnen van Villarreal, om zo FC Barcelona niet de kans te geven om alleen aan de leiding te komen.

Voor het eerst in de clubgeschiedenis begon Real Madrid zonder ook maar één Spaanse speler aan een competitiewedstrijd. Trainer Carlo Ancelotti besloot Lucas Vázquez, Luis Lopez, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Dani Ceballos en Marcos Asensio in de buurt van Valencia allemaal op de bank te houden. Aan de andere kant had Quique Setién, die de ‘gele onderzeeër’ in rustiger vaarwater lijkt te hebben gekregen, geen basisplaats ingeruimd voor Arnaut Danjuma. Vlak voor tijd viel hij wel nog in.

Karim Benzema in duel met Raul Albiol.

De Oranje-international zag vanaf de bank hoe zijn ploeggenoten uit de startblokken schoten en Real Madrid vanaf de eerste minuut bestookt werd. Het leverde de thuisploeg in de eerste helft meerdere goede kansen op, maar Thibaut Courtois hield zijn doel voor rust schoon. Datzelfde deed de vervanger van de naar Ajax vertrokken Geronimo Rulli, de 40-jarige routinier Pepe Reina.

Kort na rust was het via Spaans international Yéremi Pino dan toch raak voor Villarreal, dat vervolgens zo’n tien minuten van de voorsprong kon genieten. Daarna besloot de VAR zich te mengen. Hij had hands gesignaleerd en na het bekijken van de beelden wees scheidsrechter César Soto Grado naar de stip. Karim Benzema schoot bedeesd raak, maar toen enkele minuten later ook David Alaba de bal ongelukkig tegen zijn arm kreeg, deed Gerard Moreno hetzelfde: 2-1. Dat was ook de eindstand, ondanks verwoede pogingen van de bezoekers in de slotfase. Diep in de blessuretijd kreeg ook Danjuma nog een gigantische kans in de uitbraak, maar hij miste voor open doel.

Zo verloor Real Madrid voor het eerst sinds de jaren 40 van de vorige eeuw in opeenvolgende jaren zijn eerste competitieduel. En belangrijker nog: aartsrivaal FC Barcelona kan met een zege in de topper tegen Atlético Madrid morgenavond (21.00 uur) op drie punten komen. Villarreal daarentegen, bleef voor het veertiende jaar ongeslagen na de jaarwisseling en klom in ieder geval tijdelijk naar de vijfde plek. Volgende afspraak: 17, 18 of 19 januari in de beker.



