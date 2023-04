Buitenlands voetbal | Manchester United, Real Madrid en Paris Saint-Germain in actie

met video Manager Romelu Lukaku eist excuses Juventus na racisme: ‘Verwerpe­lijk en onaanvaard­baar’

Het management van de Belgische voetbalinternational Romelu Lukaku eist excuses van Juventus, omdat de aanvaller van Internazionale door fans van de Turijnse club racistisch is bejegend. Dat gebeurde dinsdag in het eerste duel tussen beide teams in de halve finales van de strijd om de Italiaanse beker (1-1).