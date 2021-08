Buitenlandse media: PSG al begonnen aan onderhandelingen met Messi

Volgens de goed ingevoerde Fabrizio Romano heeft PSG al contact opgenomen met het management van Messi,. Ook het Franse RMC Sport meldt dat. De Franse journalist Mohamed Bouhafsi weet nog meer: ,,Lionel Messi en PSG zijn al enkele uren in gesprek. Er zijn onderhandelingen gaande. De club is alert op de situatie en wil een oplossing vinden.”

Volgens de Catalaanse sportkrant SPORT is PSG bereid om het salaris van Messi te bieden dat hij bij Barcelona verdiende. In vier jaar tijd verdiende de 34-jarige superster zo'n 555 miljoen euro, bleek uit uitgelekte documenten. Dat Messi onlangs met vier spelers van PSG op de foto stond, onder wie goede vriend Neymar, lijkt in dit opzicht pikant. Een hereniging tussen de twee lonkt, want beiden hebben er nooit een geheim van gemaakt graag nog eens samen te willen spelen.