Bulthuis in Zuid-Korea als eerste Nederlandse prof weer aan de bak: ‘Als een kind zo blij’

Bulthuis stapt net de auto in, onderweg naar huis. De 29-jarige centrumverdediger heeft net negentig minuten gespeeld met Ulsan Hyundai en meteen met 4-0 gewonnen van Sangju Sangmu. De stem vanuit Zuid-Korea klinkt opgewekt. ,,Ja, het was echt heerlijk man. Na vier maanden eindelijk weer officiële wedstrijd. De afgelopen tijd was best pittig omdat je ver weg bent van familie en vrienden, maar het was het wachten waard.’’

De Zuid-Koreaanse K-League zou aanvankelijk in januari beginnen, maar vanwege het coronavirus werd de start vier maanden uitgesteld. Compleet stilzitten hoefde Bulthuis echter niet te doen. ,,We hebben de laatste weken oefenwedstrijden gespeeld en gelukkig gewoon doorgetraind. Bij ons is er eigenlijk maar weinig veranderd. We trainden gewoon in groepsverband en werden dagelijks twee of drie keer getest. Daardoor merkte ik er gelukkig maar weinig van. Korea heeft het goed aangepakt, in mijn ogen.’’

Wedstrijdprikkels

Toch miste Bulthuis de wedstrijdprikkels. ,,Daar doe je het toch voor, als profvoetballer. Competitiewedstrijden brengen extra spanning met zich mee, de druk is hoger. Dat is iets waar je als voetballer voor leeft. Het maakt niet uit hoe veel ervaring je hebt, zo'n eerste wedstrijd na tijden is altijd leuk. Je voelt je als een kind zo blij. Het gevoel is onbeschrijflijk.’’

Quote Ik denk dat er in geen land ter wereld zó veel respect voor de medemens is als in Zuid-Ko­rea. Dave Bulthuis De afgelopen maanden kreeg Bulthuis voldoende tijd om na te denken over zijn toekomst. ,,Ik ben me serieus gaan afvragen hoe het voelt als je stopt als voetballer. Je hoort vaak van gestopte spelers dat ze in een zwart gat belanden. Als sporter ben je gewend aan de prestatiedruk, dat gevoel is heel fijn. We hadden nu niets om naar toe te leven, dat was moeilijk.’’ Bulthuis leerde zijn leven nóg meer te waarderen. ,,Ik ben zielsgelukkig als profvoetballer, voorlopig wil ik nog niet aan stoppen denken. Dat heb ik de laatste tijd wel ontdekt, haha.’’

Sinds januari 2019 beproeft de Amsterdammer zijn geluk in Zuid-Korea, waar hij binnenkwam als oud-speler van onder meer FC Utrecht en SC Heerenveen. ,,Het leven in Azië bevalt prima, lekker rustig’’, aldus de verdediger van Ulsan Hyundai. ,,Ik denk dat er in geen land ter wereld zó veel respect voor de medemens is als in Zuid-Korea. Dat vind ik echt heel mooi om te zien.’’

Met Ulsan Hyundai maakt Bulthuis zich op voor de strijd om de titel. De toon is met een klinkende 4-0 zege in ieder geval gezet. ,,Ja, we willen dit seizoen kampioen worden. Afgelopen jaar grepen we naast de titel op doelsaldo’’, blikt de verdediger terug. ,,Dit seizoen moet het gaan lukken.’’ Wellicht komen zijn prestaties de komende weken meer onder de loep te liggen, nu Bulthuis een van de weinige Nederlandse profs is die wél om de prijzen mag spelen. ,,Haha, het zou leuk zijn als iedereen nu de K-League gaat volgen. Van collega's uit Nederland krijg ik in ieder geval leuke reacties.’’