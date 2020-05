Bundesliga als proeftuin: Wat zijn de lessen van topvoetbal zonder publiek?

Door Maarten Wijffels



Alfred Schreuder oefende deze week met zijn spelers op gebarentaal. De trainer van Hoffenheim wil zijn ploeg straks in lege stadions kunnen coachen, zonder dat de tegenstander alles hoort. Collega Peter Bosz bootste bij Bayer Leverkusen alvast een ‘spookduel’ na. Hij wilde zoveel mogelijk echte elementen, liet zelfs de led-verlichting op reclameborden knipperen bij een goal. En bij Hamburger SV in de tweede Bundesliga hebben ze nu een speciale motivatiecoach in dienst genomen. Een man met een prachtig verhaal, waarover straks meer.



Het maakt duidelijk: van hoog tot laag bereidt Duitsland zich voor op een ‘nooit eerder uitgevoerd experiment’, zoals Bosz het noemt. ,,Geen speler of trainer heeft al ervaring met een competitie beëindigen met louter spookwedstrijden. De Bundesliga als proeftuin? Ja. En iedereen kijkt mee.’’