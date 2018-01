Bundesliga het best bezocht, Arsenal verdient het meest aan fans

Rapport UEFADe Europese voetbalbond UEFA presenteerde gisteren het rapport ' The European Club Footballing Landscape ', dat een inzicht geeft in de wondere wereld van het financiële spel in het voetbal. Wij pikten de vijf leukste feitjes er voor u uit.

Het rapport is opgedeeld in tien onderdelen, waarin vrijwel alle facetten van de financiële en cijfermatige kant van het voetbal aan bod komen. Alle cijfers hebben betrekking op het seizoen 2016/2017.

Bundesliga beter bezocht dan Premier League en Primera División

De Bundesliga was vorig seizoen opnieuw de best bezochte competitie van Europa. Gemiddeld kwamen er 41,516 mensen af op een wedstrijd in de Duitse competitie. De Premier League trok gemiddeld 35,809 mensen per duel naar het stadion. In de Spaanse competitie werd een wedstrijd gemiddeld bezocht door 27,950 voetballiefhebbers. Daarna volgen de Serie A (22,047), de 2. Bundesliga (21,739), de Ligue 1 (20,963), het Championship (20,084) en de Eredivisie (19,0986). De best bezochte club in het vorige seizoen was Borussia Dortmund met gemiddeld 79,653 bezoekers.

Duurste shirts in Zwitserland

Het rapport zocht ook uit wat de prijzen waren van alle officiële wedstrijdshirts op de website van alle clubs in Europa. Daaruit bleek dat de duurste voetbalshirts worden verkocht in Zwitserland, waar fans gemiddeld €87 neertellen voor een exemplaar van hun favoriete club. Het duurste shirt werd verkocht bij BSC Young Boys, voor liefst €102. In Nederland kost een voetbalshirt gemiddeld €64.

Arsenal haalt meeste inkomsten uit supporters

Arsenal speelt al jaren niet meer om de titel in de Premier League, maar toch betalen fans van de Londense club nog altijd de hoofdprijs voor het bezoeken van wedstrijden in het Emirates Stadium. Arsenal verdiende vorig seizoen 136 miljoen euro aan recettes. Dat is meer dan Real Madrid (132 miljoen), Manchester United (131 miljoen), FC Barcelona (129 miljoen), Bayern Munchen (123 miljoen) aan inkomsten genereerden via de kaartverkoop. Het verschil met de vijf clubs daaronder is opmerkelijk groot: Chelsea (86 miljoen), Liverpool (83 miljoen), Manchester City (71 miljoen), Borussia Dortmund (47 miljoen) en Paris Saint-Germain (43 miljoen).

Spelers FC Barcelona verdienen het meest

De spelers van FC Barcelona verdienden vorig seizoen het meeste van alle clubs in Europa: samen 372 miljoen euro. Dat was zestig procent van al het geld dat er vorig seizoen werd verdiend bij de Catalaanse topclub. De selectie van Manchester United harkte gezamenlijk 321 miljoen euro binnen. Ook bij Real Madrid (307 miljoen), Chelsea (298 miljoen), Manchester City (294 miljoen) en Paris Saint-Germain (292 miljoen) boerden de spelers vorig seizoen goed.

TV-inkomsten in Premier League door het dak

In de Premier League werd vorig seizoen door de twintig clubs liefst 2.271 miljoen euro aan televisie-inkomsten gegenereerd, gemiddeld 113,6 miljoen euro per club. Dat is aanzienlijk meer dan de gemiddelde 50,7 miljoen euro in Italië, 46,8 miljoen euro in Spanje en 41,7 miljoen euro in Duitsland. In de Eredivisie verdienden de clubs vorig seizoen 71 miljoen euro aan televisie-inkomsten, gemiddeld 3,9 miljoen euro per club.