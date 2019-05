Bundesliga-legende Manfred Burgsmüller (69) overleden

Het Duitse voetbal is in rouw door de plotselinge dood van Manfred Burgsmüller. De oud-spits van onder meer Rot Weiss Essen, Borussia Dortmund, Werder Bremen en FC Nürnberg stierf zaterdag op 69-jarige leeftijd een natuurlijke dood. Hij werd in zijn eigen huis gevonden door een vriendin, maar kon niet meer worden gereanimeerd.