Burgemeester van hoofdstad Litouwen nodigt Messi en Ronaldo uit voor etentje

Duitsland herstelt zich in Noord-Ier­se heksenke­tel van dreun Oranje

22:44 Duitsland heeft de macht gegrepen in Groep C. Die Mannschaft herstelde zich van de dreun van Oranje op vrijdag en zette Noord-Ierland in de heksenketel van Belfast weer terug op aarde: 0-2. De thuisploeg was in groep C nog zonder puntverlies.