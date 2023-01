Calvin Stengs dupeert Antwerp met domme rode kaart tegen Anderlecht

Stengs kon vertrekken nadat hij na een botsing met Amadou Diawara de Guineeër een klap had gegeven. Van Bommel miste al de geschorste Vincent Janssen, maar kon wel een beroep doen op de van Lokomotiv Moskou overgekomen Gyrano Kerk. De voormalig speler van FC Utrecht had bij zijn debuut kort na de rust een goede kans op de openingstreffer maar stuitte op zijn landgenoot Bart Verbruggen, de doelman van Anderlecht.

Anderlecht raakte een kwartier voor tijd aanvaller Benito Raman kwijt, die met twee keer geel het veld kon verlaten. De gewezen topclub uit Brussel had vorige week dankzij winst op Seraing voorkomen dat het mogelijk nog in degradatiegevaar zou komen. Voorlopig staat de ploeg elfde, een positie waarmee Anderlecht na het reguliere seizoen klaar is. Antwerp is volop in de race om de play-offs om de landstitel waaraan de eerste vier clubs deelnemen.