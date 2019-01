Cancelo en Ronaldo scoren bij comeback Juventus tegen Lazio

Juventus komt door de overwinning op 59 punten na 21 wedstrijden: negentien keer winst en twee keer gelijk. De ploeg uit Turijn heeft daarmee elf punten meer dan achtervolger Napoli, dat gisteravond op een 0-0 gelijkspel bleef steken in de uitwedstrijd bij AC Milan. Juventus heeft de achtste landstitel op rij in Italië daarmee voor het grijpen.

Lazio kwam na een uur spelen volledig verdiend op voorsprong, want de thuisploeg had veel meer kansen. Na een gevaarlijke indraaiende voorzet ging de bal uiteindelijk via Juventus-middenvelder Emre Can achter zijn eigen doelman Wojciech Szczesny. Een kwartier voor tijd zorgde de Portugese invaller João Cancelo voor de 1-1. Hij stond op dat moment pas vijf minuten op het veld. In de 85ste minuut werd Cancelo ook neergehaald in het strafschopgebied, waarna Juventus een terechte strafschop kreeg. Deze werd door het midden raak geschoten door Cristiano Ronaldo, die afgelopen maandag thuis tegen Chievo Verona nog miste vanaf elf meter.