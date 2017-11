Cannavaro keert terug bij Guangzhou

Cannavaro, als speler met Italië wereldkampioen in 2006, was ruim anderhalf jaar in dienst van Tianjin waarmee hij eerst promoveerde naar het hoogste niveau en nu deelname aan de Aziatische Champions League heeft veiliggesteld. ,,Op verzoek van Fabio Cannavaro is er een gesprek geweest, waarna we zijn overeen gekomen dat hij niet langer hoofdcoach is van onze club'', meldt Tianjin. ,,We danken hem voor zijn toewijding en wensen hem veel succes.''



Cannavaro werkte al eerder voor Guangzhou. Na zeven maanden werd hij ontslagen en vervangen door Scolari. De Portugees Paulo Sousa, voor het laatste actief bij Fiorentina, volgt hem op bij Tianjin.