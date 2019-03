Cannavaro nieuwe bondscoach China

Ronaldo terug in Portugese selectie

13:53 Cristiano Ronaldo keert na ruim een half jaar afwezigheid terug in de Portugese selectie. De 34-jarige aanvaller is na een roerige periode weer beschikbaar voor bondscoach Fernando Santos. Ronaldo verhuisde na het WK van Real Madrid naar Juventus en raakte ook verzeild in een juridische affaire met een Amerikaanse vrouw, die beweert jaren geleden door hem te zijn verkracht.