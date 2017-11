Captain Jedinak schiet Australië met hattrick naar WK

De heenwedstrijd in San Pedro Sula, waar Australië de beste kansen had, eindigde vrijdagavond in een 0-0 gelijkspel. Ook in Sydney waren de Socceroos vandaag de bovenliggende partij. Met routinier Tim Cahill (37) terug van zijn enkelblessure had Australië haar mikpunt en all-time topscorer weer terug in de ploeg. Cahill was in de eerste helft al twee keer dicht bij de openingstreffer, maar de aanvaller van Melbourne City kon het doel van Honduras niet vinden.