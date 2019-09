Cardiff City moet Nantes 6 miljoen euro betalen voor overleden Sala

Cardiff City nam de Argentijnse spits in de winter over van de Franse club. De 28-jarige Sala op 21 januari overleed echter op weg naar Wales, toen een klein vliegtuig waar hij in zat in zee neerstortte. Het neergestorte vliegtuigje werd na een zoektocht van een paar dagen gevonden voor de kust van Guernsey. Drie maanden na de dood van Sala overleed ook Horacio Sala. De 58-jarige vader van de overleden voetballer had te veel verdriet na de dramatische dood van zijn zoon.