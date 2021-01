Cardiff-verdediger Bamba (35) ondergaat chemotherapie

,,Sol is met een typisch positieve geest aan zijn strijd begonnen en zal onderdeel blijven van de Bluebirds-familie. Tijdens de behandeling zal Sol zijn teamgenoten ondersteunen bij wedstrijden en onze jongere spelers binnen de academie”, aldus de club in een verklaring.

Bamba kwam dit seizoen vooral als invaller in actie. Zijn laatste optreden was in december in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Birmingham City. Hij speelde een belangrijke rol in het seizoen 2017-2018 toen Cardiff naar de Premier League promoveerde. Het seizoen daarop liep de international van Ivoorkust een zware knieblessure op.