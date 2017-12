Carlo Ancelotti zegt nee tegen La Squadra

De 58-jarige Ancelotti werd de afgelopen weken benaderd door Italië en Saudi-Arabië, dat naar het WK gaat, maar hij wees de aanbiedingen resoluut af. ,,Ik wil liever nog als trainer bij een club werken'', zei de Italiaan in het tv-programma La Domenica Sportiva. ,,Bondscoach zijn is een heel ander vak, daar ben ik nog niet aan toe.''

Ancelotti werd eind september ontslagen bij Bayern München. De Italiaan heeft een indrukwekkende erelijst, met landstitels in Italië (AC Milan), Engeland (Chelsea), Frankrijk (Paris Saint-Germain) en Duitsland (Bayern). Ancelotti won als trainer ook drie keer de Champions League, twee keer met Milan en één keer met Real Madrid.



De Italiaanse bond klopte onlangs aan bij Ancelotti, nadat de viervoudig wereldkampioen zich niet had weten te plaatsen voor het WK. ,,Ik heb met de bond gesproken, het is een eer dat zoveel Italianen willen dat ik bondscoach word. Maar het Italiaanse voetbal heeft veel problemen die opgelost moeten worden'', zei de trainer.