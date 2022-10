Casemiro redt Ten Hag en United diep in blessuretijd bij Chelsea, geblesseerde Varane in tranen van veld

United begon, zonder de gestrafte Cristiano Ronaldo, goed aan de wedstrijd en had lange tijd de bovenhand. Ondanks een aantal prima kansen, vooral voor Marcus Rashford en Antony, kon de ploeg van Ten Hag de score niet te openen.

Na 36 minuten spelen had Chelsea-manager Graham Potter genoeg gezien en hij greep in. Middenvelder Mateo Kovacic verving Marc Cucurella een van de drie centrale verdediger. Het scheelde een slok op een borrel, want de wedstrijd was na het tactische ingrijpen veel meer in balans.

Raphael Varane

Na rust speelde de wedstrijd zich meer af rond de middenlijn dan in de eerste helft. United kreeg een flinke tegenvaller te verwerken toen Raphael Varane plots met zijn gezicht in het gras op het veld bleef liggen. De Franse verdediger leek zich te verstappen en ging in tranen van het veld. Varane leek te beseffen dat het WK aan zijn neus voorbij zal gaan en Ten Hag kwam nog even poolshoogte nemen bij zijn emotionele speler.

Volledig scherm Raphael Varane is in tranen. © REUTERS

In de slotfase dacht Chelsea de zege te pakken. Scott McTominay hield tegenstander Armando Broja wel heel opzichtig vast bij een corner en de bal ging op de stip. Jorginho zette zich achter de bal en schoot de 1-0 binnen.

Diep in blessuretijd werd het alsnog gelijk. Casemiro werkte de bal via de vingertoppen van doelman Kepa Arrizabalaga en de paal in de goal. Uit de doellijntechnologie bleek dat de bal volledig over de lijn was gegaan.

Volledig scherm Geen redden aan voor Kepa Arrizabalaga, Manchester United komt op 1-1. © Action Images via Reuters

Dankzij de gelijkmaker van Casemiro blijft Manchester United 1 punt achter Chelsea staan. De ploeg van Ten Hag heeft 7 punten achterstand op Arsenal, de koploper van de Premier League die zondag in actie komt.

Ten Hag verloor enkele weken geleden met zijn ploeg de derby tegen Manchester City (6-3). Manchester United won wel van Arsenal (3-1) en versloeg woensdag op Old Trafford ook Tottenham Hotspur, met 2-0. Cristiano Ronaldo liep toen kort voor tijd vanaf de reservebank al richting de kleedkamer, zonder toestemming van Ten Hag. De Nederlander besloot de Portugese sterspeler daarom niet op te nemen in zijn selectie voor het duel met Chelsea.

