Casillas huilt mee met Buffon

Geen Buffon op WK, wel Zlatan?

7:44 Het had zo mooi kunnen zijn voor hem. Gianluigi Buffon, dan 40 jaar, die na een imposante loopbaan afscheid neemt tijdens een wereldkampioenschap voetbal. Het WK volgend jaar in Rusland had zijn zesde kunnen zijn. Een unicum. Maar zo ver komt het dus. Buffon bleef gisteravond met Italië in Milaan steken op 0-0 tegen Zweden dat daardoor wél naar het WK gaat.