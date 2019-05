Casillas maakt het goed na hartaanval

Casillas voelde zich woensdag onwel tijdens de ochtendtraining. ,,De trainingssessie werd afgebroken zodat hij kon worden behandeld”, laat FC Porto in een verklaring weten. Nadat hij met spoed naar het CUF-ziekenhuis in Porto was vervoerd, constateerden de doktoren een myocardinfarct, een infarct aan het weefsel van het hart. Casillias komt dit seizoen niet meer in actie, zo schrijven Spaanse en Portugese media. Hij stond vrijdag nog de hele wedstrijd onder de lat in het competitieduel met Rio Ave (2-2).

Porto is met Benfica in een felle strijd verwikkeld om het landskampioenschap. De regerend kampioen heeft twee punten achterstand met nog drie wedstrijden te gaan. Casillas, die deze maand 38 kaarsjes uitblaast, verlengde onlangs zijn contract bij de club met een seizoen. ,,En ik weet zeker dat het niet zijn laatste contract zal zijn. Het is wel duidelijk dat Iker van deze club en stad houdt”, jubelde clubeigenaar Pinto Da Costa nadat Casillas zijn handtekening had gezet. ,,Hij had voor het grote geld elders kunnen kiezen, maar blijft ons trouw.”

Teen

Casillas, oud-keeper van Real Madrid en Spaans recordinternational, wordt in Nederland vooral in verband gebracht met zijn teen. Met dat lichaamsdeel hield hij in de WK-finale van 2010 in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg Arjen Robben in de slotfase van een treffer af. Het stond toen 0-0. In de verlenging bezorgde Andrès Iniesta Spanje vervolgens alsnog de wereldtitel.



Casillas keepte 167 interlands voor Spanje. Als aanvoerder werd hij wereldkampioen in 2010 en mocht hij de beker van de EK’s in 2008 en 2012 in ontvangst nemen. De 37-jarige Spanjaard komt uit een stadje in de buurt van Madrid en werd opgeleid door Real Madrid waar hij het grootste gedeelte van zijn carrière onder de lat stond. In de zomer van 2015 maakte hij de overstap naar FC Porto.