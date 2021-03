Cavani maakt mogelijk zijn rentree bij ManUnited

NAC-spe­lers drijven spot met ruziënde Dumfries en Tadic

14:26 NAC-spelers Mounir El Allouchi en Mario Bilate kregen het gisteren in het Keuken kampioen Divisie-duel met FC Oss (3-0 zege) met elkaar aan de stok, nadat Bilate bij een grote kans voor eigen succes ging. Na afloop lieten de twee via social media op ludieke wijze weten dat alles weer goed is.