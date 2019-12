Ceferin: UEFA moet meer doen tegen racisme

Racisme steekt de laatste tijd voortdurend de kop op bij voetbalwedstrijden. In de Nederlandse competitie leidde racistische spreekkoren aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira tot een golf van verontwaardiging en afkeuring. De interland tussen Engeland en Bulgarije in oktober moest twee keer worden onderbroken omdat donkere spelers van Engeland racistisch werden bejegend.



,,We zijn bij de UEFA geen mensen die alleen maar lekker eten en in Ferrari's rijden. We werken hard om het probleem te tackelen, maar het heeft zijn tijd nodig. We zijn nu in gesprek met Europese regeringen om een aanpak te bespreken", aldus Ceferin.