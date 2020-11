Celta de Vigo kiest voor Argentijnse trainer Coudet

Samenvatting Engeland in de ban van Hakim Ziyech: 'Speler van wereldklas­se’

8 november Hij was de man van de wedstrijd, met een hoofdrol tegen Sheffield United (4-1), en zelfs even trending topic na een pass met een wow-factor. Over Hakim Ziyech waren na zijn transfer naar Chelsea weinig twijfels, maar dat hij zó goed was wist Engeland nog niet. De oud-Ajacied werd na zijn masterclass in de Premier League overladen met complimenten.