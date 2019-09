Celtic alleen aan kop na overwinning in eerste Old Firm

Op het scherpst van de snede begonnen de ploegen van Steven Gerrard en Neil Lennon aan de stadsderby van Glasgow. Echt los kwam het duel in het restant van de eerste helft echter niet. Toch was het Celtic dat met een voorsprong ging rusten. Na een half uur verspeelde Rangers op het middenveld knullig de bal aan Mikey Johnston, die Odsonne Edouard wegstuurde. De Fanse spits faalde oog in oog met Allan McGregor niet: 0-1. Het was het enige schot op doel in de gehele eerste helft.



Rangers kwam vervolgens gretig uit de kleedkamer, maar kon Celtic-goalie Fraser Forster niet echt op de proef stellen. Met het inbrengen van Alfredo Morelos, vorig jaar topscorer in de Schotse Premiership, hoopte Gerrard daar verandering in te brengen. De Colombiaan kon echter niks uitrichten en in de blessuretijd werd het zelfs nog 0-2. Invaller Jonny Hayes was McGregor in twee instanties de baas en zette de eindstand op het scorebord. In de slotseconden werd het nog erger voor de thuisploeg, toen Jordan Jones rood kreeg na een grove charge op Moritz Bauer.



Dankzij de overwinning in de eerste van - hoogstwaarschijnlijk - vier Old Firms dit seizoen, gaat Celtic nu alleen aan kop in de Schotse Premiership. Beide ploegen hadden namelijk de eerste drie wedstrijden in de competitie gewonnen. Op 29 december treffen Celtic en Rangers elkaar opnieuw, dan op Celtic Park.