Celtic vernedert Rangers in eerste Old Firm onder Van Bronckhorst: ‘Het was een puinhoop’

Door Geert Langendorff De spieren rond de kaken van Giovanni van Bronckhorst trokken zijn gezicht na een rampzalige eerste helft voor Rangers in een voor hem ongebruikelijke grimas. Een woede-uitbarsting in de kleedkamer van Celtic Park over een even lamlendig als zwak optreden van zijn ploeg golfde zichtbaar door zijn lichaam. Uitgerekend tegen de aartsrivaal gaven The Gers niet thuis, waardoor hij zijn eerste Old Firm als coach kansloos verloor (3-0).

Voor Van Bronckhorst betekende de vernedering zijn eerste tegenslag als coach in Schotland. De opvolger van Steven Gerrard, die in november naar Aston Villa vertrok, won zeven duels op rij in de Scottish Premier League en plaatste zich voor de knock-outfase van de Europa League. Bovendien verzekerde hij zich van de diensten van Aaron Ramsey, die op huurbasis overkwam van Juventus.



,,Het leek wel of we er helemaal niet klaar voor waren. Alsof het voor álle spelers hun eerste Old Firm was", zei Van Bronckhorst in de persconferentie. ,,Dit was enorm teleurstellend. Zoals we de eerste helft op het veld stonden... Dat was echt slecht. En hoe we de goals weggeven... Het was een puinhoop, ik kan het niet anders zeggen. Niet meelopen met je directe tegenstander, niet de strijd aangaan.... Het was ongelooflijk. De tweede helft was iets beter, maar in de eerste hebben we het helemaal weggegeven.”