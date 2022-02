Celtic vernedert Rangers in eerste Old Firm onder Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst heeft zijn eerste Old Firm als trainer van Rangers met grote cijfers verloren (3-0). Door de vernedering nam aartsrivaal Celtic de koppositie over.

Door Geert Langendorff



De spieren rond de kaken van Giovanni van Bronckhorst trokken zijn gezicht na een rampzalige eerste helft voor Rangers in een voor hem ongebruikelijke grimas. Een woede-uitbarsting in de kleedkamer van Celtic Park over een even lamlendig als zwak optreden van zijn ploeg golfde zichtbaar door zijn lichaam. Uitgerekend tegen de aartsrivaal gaven The Gers niet thuis, waardoor hij zijn eerste Old Firm als coach kansloos verloor (3-0).

De frustratie van ‘Gio’, in gewone doen een baken van rust, moet voor het elftal als een orkaan hebben aangevoeld. Drie voetballers, onder wie Manchester United-huurling Amad Diallo, mochten zich meteen gaan douchen. Een ‘schande’ noemde commentator Ally McCoist zonder te overdrijven het spel van Rangers. De voormalige spits van de club verbaasde zich net als Van Bronckhorst over het amateuristische optreden van de bezoekers.

Niet Diallo, op Old Trafford gezien als een supertalent, maar Reo Hatate stal de show. De Japanner, in de winter overgenomen van Kawasaki Frontale, kon om onverklaarbare redenen uitgroeien tot de ster van de avond. De 24-jarige aanvaller kreeg een vrijgeleide om Celtic voor de pauze op een onoverbrugbare voorsprong te zetten. Twintig minuten voor het einde kreeg hij een publiekswissel voor zijn twee goals en assist.

Volledig scherm © REUTERS

Van Bronckhorst kreeg voor zijn eerste derby als trainer respect van de Schotse media. Anders dan tweevoudig WK-finalist Wim Jansen, vorige week overleden, werd aan hem niet gevraagd of de kraker de belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière was. Jansen gold pas na zijn enige en uiterst succesvolle seizoen op de bank van Celtic als een legende. Van Bronckhorst stond bij zijn entree, dankzij zijn verleden als speler van Rangers, meteen op een voetstuk.

Op Parkhead toonden zijn spelers minder eenvoudig te kunnen putten uit ervaring met het omgaan van druk op het hoogste niveau. Celtic, naar voren geblazen door de vocale aanhang, bracht Rangers direct aan het wankelen. Zenuwen en paniek konden niet onder controle gehouden worden. Na vijf minuten profiteerde Hatate hiervan door een afgeslagen corner binnen te werken, nadat twee verdedigers tegen elkaar opliepen (1-0).

Doelman Allan McGregor (40) liet zich als één van de weinige aan de kant van Rangers niet intimideren. Met enkele knappe reddingen in het eerste halfuur voorkwam hij een afgang. Celtic domineerde, gaf defensief nauwelijks iets weg en gunde de stadgenoot geen moment rust. Aanvallers Ryan Kent en met name Diallo sneeuwden onder in het fysieke geweld en het hoge tempo.

Volledig scherm © AFP

Hatate kreeg vervolgens de kans om na een doorzichtige aanval ongedekt uit te halen (2-0). Op slag van rust gaf hij voor op Liel Abada, die zonder verdediger in zijn buurt de bal van dichtbij kon binnen prikken (3-0). De interventie van Van Bronckhorst zorgde voor enige stabiliteit, maar zijn eerste nederlaag in dienst van Rangers kon niet worden voorkomen. Bovendien verspeelde hij de koppositie aan Celtic, dat één punt voor staat op The Gers.

Voor Van Bronckhorst betekende de vernedering zijn eerste tegenslag als coach in Schotland. De opvolger van Steven Gerrard, die in november naar Aston Villa vertrok, won zeven duels op rij in de Scottish Premier League en plaatste zich voor de knock-outfase van de Europa League. Bovendien verzekerde hij zich van de diensten van Aaron Ramsey, die op huurbasis overkwam van Juventus.

