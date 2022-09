Mario Götze maakt eerste doelpunt in dienst van Eintracht Frankfurt

Mario Götze is het maken van doelpunten niet verleerd! In de wedstrijd van zijn club Eintracht Frankfurt was de oud-PSV’er al vroeg belangrijk. Na amper twee minuten kwam de Duitser op het scoreformulier te staan tegen Werder Bremen. Het is Götze zijn eerste doelpunt in dienst van Eintracht Frankfurt.

28 augustus