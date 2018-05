Champions League-finalist Robertson in 2012: 'Ik zoek een baantje'

Alles wat ooit op Twitter is gezet is terug te vinden. Soms met nadelige gevolgen voor voetballers, maar soms levert het ook mooie verhalen op. Robertson was in de zomer van 2012 wanhopig op zoek naar een baantje, zo laat onderstaande tweet zien. 'Het leven op deze leeftijd is waardeloos zonder geld. Ik heb een baantje nodig,' twitterde hij. Sindsdien nam het leven van Robertson een opmerkelijke koers aan.

Keuze tussen studie of voetbal

In de zomer van 2012 moest Robertson kiezen: studeren of een poging wagen als voetballer bij het kleine Queen's Park, op het derde niveau van Schotland. Robertson koos voor het voetbal en zal daar vast geen spijt van hebben gekregen. Hij speelde in zijn eerste seizoen direct 34 wedstrijden voor Queen's Park en kwam met zijn goede spel op de radar bij Dundee United, een club op het hoogste niveau in Schotland. Zij namen Robertson in de zomer van 2013 gratis over en weer een jaar later maakte de linksback voor 3,6 miljoen euro een transfer naar Hull City. De club uit het Championship gaf hem een lucratief driejarig contract, maar dat was voor Robertson geen reden om tevreden achterover te leunen.

Robertson viel ook bij Hull City weer op en na drie seizoenen bij The Tigers (waarvan twee in de Premier League en één in het Championship) nam Liverpool hem in juli 2017 voor 9 miljoen euro over. Robertson moest in de eerste maanden van dit seizoen hard vechten voor een plek in de wedstrijdselectie van trainer Jürgen Klopp, maar in december kwam hij in het team en sindsdien gaf hij zijn plek niet meer weg. Na zijn optreden tegen Manchester City (4-3) op Anfield had hij de harten van zijn trainer, teamgenoten en supporters veroverd met zijn goede en onvermoeibare spel.

Nog drie weken en dan staat Robertson met Liverpool in de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Hij zal tijdens de reis naar Kiev ongetwijfeld nog eens terugdenken aan die zomer van 2012.