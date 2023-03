Champions League-loting: Matthijs de Ligt in heerlijke clash tegenover City-spits Erling Haaland

In de kwartfinales van de Champions League wacht een flinke uitdaging voor Bayern München-verdediger Matthijs de Ligt. De Duitse kampioen neemt het namelijk op tegen het Manchester City van Erling Haaland. Mochten ze dat winnen, wacht in de halve finale Real Madrid of Chelsea

Bayern München boekte in de achtste finales een zakelijke en indrukwekkende zege op het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. De loting geeft de Duitse ploeg echter nog meer uitdagingen. Om de ‘Cup met de grote oren’ te winnen zal het eerst Manchester City moeten verslaan. In de halve finales wacht dan Real Madrid of Chelsea.

De laatstgenoemde Londense club heeft in de Premier League, ondanks miljoenen aan investeringen, moeite om in het linkerrijtje te blijven. De Champions League is de enige competitie waar de ploeg van onder anderen Hakim Ziyech nog meedoet om de prijzen.

Aan de andere kant van het toernooi kunnen Denzel Dumfries en Stefan de Vrij Nederland een goede dienst bewijzen in de strijd om de coëfficiënten. Met Inter nemen zij het namelijk op tegen het Portugese Benfica. AC Milan en Napoli strijden in een Italiaans onderonsje voor een plek in de halve finale.

De kwartfinales:

• Real Madrid - Chelsea

• Inter - Benfica

• Manchester City - Bayern München

• AC Milan - Napoli

De halve finales:

• Milan/Napoli - Inter/Benfica

• Real Madrid/Chelsea - Manchester City/Bayern München

De loting voor de halve finales betekent dat er een grote kans is op een Italiaanse club in de finale. Alleen het Benfica van oud PSV-trainer Roger Schmidt zou dat kunnen stoppen. De laatste keer dat er een Italiaanse club in de finale stond was alweer 6 jaar geleden. In 2017 verloor Juventus de finale van Real Madrid (4-1). De laatste winnaar uit Italië is halve finalist Inter. Onder leiding van José Mourinho en met Wesley Sneijder in de basis werd Bayern München in de finale van 2010 met 2-0 verslagen.

Poll Wie wint de Champions League? AC Milan

Bayern München

Benfica

Chelsea

Internazionale

Manchester City

Napoli

Real Madrid Wie wint de Champions League? AC Milan (1%)

Bayern München (31%)

Benfica (2%)

Chelsea (1%)

Internazionale (0%)

Manchester City (27%)

Napoli (22%)

Real Madrid (15%)

Real Madrid is de titelhouder in het miljardenbal. De formatie van Carlo Ancelotti speelde in de achtste finale een herhaling van de finale van vorig jaar tegen Liverpool. Na de legendarische 2-5 zege op Anfield maakte Real het deze week in eigen huis af door met 1-0 te winnen in Estadio Santiago Bernabéu.

Topscorer van de huidige editie van de Champions League is logischerwijs Erling Haaland. Het Noorse doelpuntenkanon van Manchester City scoorde deze week vijf keer in de met 7-0 gewonnen achtste finale tegen RB Leipzig. Haaland staat op tien goals en zal in elk geval niet meer ingehaald kunnen worden door de nummers twee en drie van de topscorerslijst: Mohamed Salah (acht goals) werd met Liverpool door Real Madrid uitgeschakeld en Kylian Mbappé moest met Paris Saint-Germain zijn meerdere erkennen in Bayern München.

De heenwedstrijden van de kwartfinales worden afgewerkt op 11 en 12 april. De returns volgen een week later op 18 en 19 april. De halve finales vinden vervolgens plaats op 9 en 10 mei en 16 en 17 mei. De finale van de Champions League wordt op 10 juni in Istanboel gespeeld.

Volledig scherm Patrick Kluivert en Hamit Altıntop waren uitgenodigd om de loting te verrichten. © REUTERS

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

