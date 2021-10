Champions League | Programma: Ronald Koeman krijgt Dinamo Kiev op bezoek

Samenvatting Druk van de ketel voor Koeman in aanloop naar Clásico na zege Barça op Valencia

18 oktober De druk is even van de ketel voor Ronald Koeman. Een week voor El Clásico won FC Barcelona in Camp Nou met 3-1 van Valencia. Barça staat nu op de zevende plek in La Liga met 15 punten na acht duels, vijf punten minder dan koploper Real Sociedad.