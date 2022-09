Champions League vandaag: Ajax-concurrenten Rangers en Napoli in actie op Ibrox, Haaland treft oude liefde

FIFA behandelt morgen beroep Chili in zaak-By­ron Castillo

De tuchtcommissie van de wereldvoetbalbond FIFA doet morgen uitspraak in de zaak-Byron Castillo, de voetballer van Ecuador die naar verluidt in Colombia is geboren. De zaak stond al op de agenda na een beroep van Chili op een uitspraak in juni. Mogelijk biedt een bandopname, die maandag opdook via de Britse krant Daily Mail, nieuwe inzichten.

11:41