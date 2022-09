Champions League weer van start, Ruud Gullit en Marco van Basten over spitsencarrousel

In de Champions League was het jarenlang allemaal vrij overzichtelijk. Robert Lewandowski maakte doelpunten in de spits bij Bayern München. Sadio Mané besliste wedstrijden als één van de kopstukken in de aanval van Liverpool. Luis Suárez was bij Barcelona en later bij Atlético Madrid regelmatig goed voor vuurwerk. En Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo? Die onderlinge strijd boeide altijd.