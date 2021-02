Chaos compleet: ‘Schalke zet complete technische staf op straat’

Gisteren ontkende Schalke 04 nog dat de selectie had aangedrongen op een ontslag van onder anderen Gross, maar na de nieuwe nederlaag later op de dag (bij VfB Stuttgart, 5-1) was de situatie kennelijk toch onhoudbaar geworden. Het drukte Schalke, waar Klaas-Jan Huntelaar door een blessure voorlopig niet in actie komt, nóg steviger op de laatste plaats in de Bundesliga.



Gross was pas sinds december in dienst en al de vierde trainer dit seizoen bij Schalke. Hij lag al dagen onder een vergrootglas bij media én eigen selectie. De 66-jarige Zwitser zou zich vergissen in namen van eigen spelers en tegenstanders, spelers soms in de verkeerde taal aanspreken terwijl er ook vraagtekens worden geplaatst bij zijn tactische vermogens.