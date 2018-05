Chaos rond training 'Seleção' op weg naar WK

Fans van de nationale voetbalploeg van Brazilië hebben de voorlaatste training voordat het team afreist naar Europa verstoord. Het was de enige openbare sessie op het trainingscomplex van de 'Seleção' even buiten Rio de Janeiro.

Honderden supporters meldden zich bij de poorten waar maar een beperkt aantal van hen welkom was. De politie kreeg het aanvankelijk niet onder controle en zag tal van fans passeren hoewel de spelers er geen last van ondervonden.



Fans die het complex niet in mochten reageerden door plagerig '7-1 7-1' te scanderen, de vernederende cijfers waarmee Brazilië vier jaar geleden in de halve finales van het WK in eigen land van Duitsland verloor. De 23-koppige selectie vertrekt dit weekeinde naar Engeland, waar op 3 juni wordt geoefend tegen Kroatië. Op 10 juni volgt nog een oefenduel in Wenen tegen Oostenrijk.

De Colombiaanse voetbalploeg werd gisteren al door zo'n 35.000 fans in Bogota uitgezwaaid op weg naar het WK. In het uitverkochte stadion El Campín werd een onderling oefenpartijtje afgewerkt en was er daarnaast veel tijd voor vuurwerk, zang en dans. Colombia bereikte vier jaar geleden in Brazilië de kwartfinales en hoopt op meer. ,,We hebben nu meer ervaring, dat is op een WK heel belangrijk'', zei sterspeler James Rodríguez.

De aftrap van het duel, dat in 1-1 eindigde, werd verricht door de Colombiaanse zanger Maluma. Na de wedstrijd ontving aanvoerder Radamel Falcao een Colombiaanse vlag uit handen van de olympisch kampioene hinkstapspringen Caterine Ibargüen.

,,We nemen het hart van 50 miljoen Colombianen mee en zullen deze vlag met alles wat in ons zit verdedigen'', zei Falcao tot de enthousiaste menigte. Een dag eerder had de ploeg al eenzelfde ritueel ondergaan op bezoek bij president Juan Manuel Santos. ,,Deze ploeg inspireert ons. Elke keer als jullie voetballen is het land een eenheid. Dat hebben we nodig", aldus Santos, in 2016 geëerd met de Nobelprijs voor de vrede.

De ploeg van bondscoach José Néstor Pékerman vliegt dit weekeinde naar Italië, waar het komende vrijdag een oefenduel speelt tegen een andere WK-ganger, Egypte.