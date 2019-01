Chelsea blameert zich bij Bournemouth, ‘Spurs’ herstelt zich in slotfase

Hateboer en De Roon vernederen Juve in Coppa Italia

30 januari Na AS Roma heeft ook Juventus een flinke tik gehad in de kwartfinale van de Coppa Italia. Ging AS Roma over knie bij Fiorentina (7-1) verloor de koploper van de Serie A in Bergamo van het Atalanta van Hans Hateboer en Marten de Roon: 3-0.