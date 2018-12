Chelsea blijft dankzij nipte zege bovenin meedoen

Op die overwinning was weinig af te dingen, al maakte Chelsea het zich onnodig moeilijk op Selhurst Park. De ploeg van Mauricio Sarri speelde de bal fantasieloos rond rondom het zestienmetergebied van Palace. Bij de spaarzame kansen stond de paal een doelpunt van William (vrije trap) en Barkley (gelukkige omhaal) in de weg. Een goal van Giroud werd afgekeurd vanwege buitenspel, al leek de Franse spits op één lijn te staan met de verdediging van de thuisclub.



Na rust zorgde N'Golo Kanté, doorgaans niet de man van de doelpunten, voor opluchting in het blauwe kamp. De kleine middenvelder zocht de diepte en werd perfect bereikt door David Luiz. Met de borst nam Kanté de bal aan om het leer vervolgens onder druk van Patrick van Aanholt via de vingertoppen van doelman Guaita in het doel te schuiven.



Daar bleef het bij in Londen. Giroud zag een kwartier voor tijd weer een feestje gedwarsboomd door arbiter Craig Pawson, die de spits opnieuw terugfloot vanwege vermeend buitenspel. Daar bleek ook in dit geval geen sprake van. De pechvogel viel tot overmaat van ramp even later uit met een enkelblessure.



Dankzij de driepunter vindt Chelsea (43 punten) aansluiting bij Manchester City (44, duel minder gespeeld) en Tottenham Hotspur (44). Liverpool, dat gisteren Arsenal met 5-1 afdroogde, gaat het nieuwe jaar in als de soevereine koploper. Crystal Palace blijft onderaan de middenmoot bungelen.



