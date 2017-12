Chelsea-coach Conte: We hoeven we niet over de titel te praten

,,Na onze vierde nederlaag in zestien competitieduels hoeven we niet over de titel te praten'', zei Conte. ,,Met zoveel nederlagen is het onmogelijk om kampioen te worden. Mijn ervaring is dat je in het eerste deel van het seizoen slechts één of twee keer mag verliezen als je in de race wil blijven.''



Chelsea neemt met 32 punten de derde plek in de Premier League in. De achterstand op koploper Manchester City bedraagt al elf punten. City treft zondag stadgenoot Manchester United, dat tweede staat met 35 punten.



,,We begonnen het seizoen met een nederlaag in eigen stadion tegen Burnley. Daarna verloren we ook van Manchester City, iets wat kan gebeuren'', aldus Conte. ,,Maar vervolgens gingen we onderuit tegen Crystal Palace, dat onderaan staat, en West Ham dat ook onderin bivakkeert. Dat betekent dat je niet in de titelrace zit.''