Chelsea dankzij goal Ziyech naar halve finale FA Cup

16 maart Lionel Messi (33) speelde maandagavond tegen hekkensluiter Huesca (4-1 winst, twee goals) zijn 767ste wedstrijd voor FC Barcelona, waarmee hij het clubrecord van Xavi Hernández evenaarde. De Argentijn, die beschikt over een aflopend contract, is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden in Camp Nou. Als hij besluit om toch te blijven liggen er nog mooie records voor hem in het verschiet.