Chelsea heeft geen kind aan Juventus en plaatst zich voor volgende ronde

Manchester United en Bayern München doen uitsteken­de zaken in uitwed­strij­den

Manchester United heeft in Spanje de cruciale uitwedstrijd tegen Villarreal gewonnen. De ploeg van interim-trainer Michael Carrick verzekert zich daarmee van overwintering in het kampioenenbal. Cristiano Ronaldo maakte de openingsgoal van de wedstrijd voor de Mancunians en in extremis zorgde Jadon Sancho voor de 0-2. Bayern München stelde de eerste plaats in groep E veilig. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won met 1-2 in de Oost-Europese vrieskou van Dynamo Kiev.

23 november