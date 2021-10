Chelsea heeft Lukaku en Werner niet nodig voor zevenklapper tegen Krul

Doelman Tim Krul van Norwich hield de vorige twee wedstrijden zijn doel schoon, maar in Londen was het al na acht minuten raak toen Mount van afstand het net vond. Tien minuten later verdubbelde Callum Hudson-Odoi, de vervanger van de eveneens geblesseerde Christian Pulisic, de score: 2-0. Voor Hudson-Odoi was dat zijn eerste doelpunt van het seizoen.