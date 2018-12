Chelsea herstelt zich na nederlaag in derby

AC Milan slaat aanval Parma af

14:34 AC Milan heeft Parma verslagen in de strijd om de vierde plaats in de Serie A. In San Siro won de thuisploeg van trainer Gennaro Gattuso met 2-1. Milan klimt daardoor voorlopig naar de vierde plaats met 25 punten, twee meer dan Lazio dat zondag nog in actie komt tegen Chievo. Parma heeft vijf punten minder dan Milan.