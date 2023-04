Chelsea hoort ‘nee’ van Nagelsmann, Kompany en Pochettino nu grootste kanshebbers

Tuchel gelooft in halve finales Champions League met Bayern, ‘Maar het zou bijna een wonder zijn’

Thomas Tuchel heeft de hoop op een plek in de halve finales van de Champions League met Bayern München nog niet opgegeven. ,,Het gaat erom dat we erin geloven. Geloven is wat anders dan dromen”, aldus de Duitser, die woensdag met zijn elftal een achterstand van 3-0 uit de eerste wedstrijd tegen Manchester City moet goed zien te maken.