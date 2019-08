Chelsea in spektakelstuk langs Norwich City

Het was mede dankzij doelman Tim Krul dat Chelsea niet met een voorsprong de rust in ging. De Nederlander had enkele sterke reddingen op inzetten van Chelsea. Ook de nieuwste aanwinst van Norwich, Teemu Pukki, blonk andermaal uit. De Premier Leaguedebutant wist voor de derde keer op rij te scoren, maar het was niet voldoende voor de promovendus. Na rust startte Chelsea furieus, maar het duurde nog tot de 68ste minuut voor Tammy Abraham voor de tweede keer doel trof. De 21-jarige aanvaller werd onlangs nog racistisch bejegend op social media nadat hij een penalty miste tegen Liverpool in de Europese Supercup. Met twee doelpunten gaf hij op het veld zijn sportieve antwoord.