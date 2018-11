Chelsea laat twee punten liggen tegen stug Everton

Everton hield de hele wedstrijd knap stand in Londen, waar Chelsea wel 67 procent balbezit had. De ploeg van de Italiaanse trainer Maurizio Sarri kon dat echter niet omzetten in echt grote kansen en doelpunten. Sarri werd wel de eerste manager in de 26-jarige historie van de Premier League die bij zijn eerste twaalf duels ongeslagen bleef: acht overwinningen en vier gelijke spelen. Scheidsrechter Kevin Friend had een drukke middag op Stamford Bridge en deelde zes gele kaarten uit, waarvan vijf in de eerste helft.