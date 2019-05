Chelsea moet Rüdiger missen na operatie aan meniscus

De 30-voudig Duits international mist de twee resterende wedstrijden in de Premier League, thuis tegen Watford en uit bij Leicester, en de halve finales van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Rüdiger is een belangrijke speler in het elftal van coach Maurizio Sarri en kwam dit seizoen al in 44 duels in actie. ,,Antonio mist de laatste duels en zal in de zomer revalideren om fit aan het volgende seizoen te kunnen beginnen’', aldus de Londense club op de website.