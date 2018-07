'Chelsea ontslaat coach Antonio Conte'

Modric treurt om vertrek CR7: 'Hij is uniek'

9:07 In alle euforie na de WK-triomf op Engeland (2-1) moest de Kroatische aanvoerder Luka Modric toch nog even zijn teleurstelling over het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid kwijt. Beiden speelden zes jaar samen bij de 'Koninklijke' en wonnen in die bloeiperiode onder meer vier keer de Champions League.